‘ABN AMRO betrokken bij megafraude dividendbelasting’

ECB hekelt ruzies in top ABN AMRO

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) komt vandaag met een harde conclusie over ABN AMRO. De top van de bank heeft volgens de toezichthouder jaren niet goed gefunctioneerd en moet beterschap tonen. Dat is de hoofdconclusie die de ECB volgens Het Financieele Dagblad trekt in zijn onderzoek naar de leiderschapscrisis die in maart van dit jaar leidde tot het vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk.



,,De ECB concludeert dat de relaties tussen individuen binnen de raad van commissarissen en de raad van bestuur niet waren zoals ze zouden moeten zijn’’, bevestigt de deze zomer aangetreden president-commissaris Tom De Swaan in gesprek met de krant. ,,Bovendien pakte de raad van commissarissen onder leiding van Olga Zoutendijk een rol die hij onder de regels van de Nederlandse corporate governance niet zou moeten pakken.’’



Volgens ingewijden oordeelt de ECB in zijn voorlopige conclusies hard over de raad van commissarissen. De rvc wordt verweten niet te hebben ingegrepen toen Zoutendijk een dominante en solistische rol speelde die veel verder ging dan haar rol als commissaris.