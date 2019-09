Aantal werkende 65-plussers stijgt flink

Amerikaan­se centrale bank verlaagt rente opnieuw

18 september De renteverlaging moet de economie een steuntje in de rug geven, zei bankpresident Jerome Powell. In juli werd de rente ook al verlaagd. Toen was dat de eerste keer in ruim tien jaar. Het belangrijkste rentetarief komt nu op een bandbreedte van tussen de 1,75 procent en 2,0 procent. Met de stap was op de financiële markten al rekening gehouden. Voor de Amerikaanse president Donald Trump is de renteverlaging waarschijnlijk niet voldoende. Hij voert de druk op de Fed al geruime tijd op om de rente te verlagen en zou het liefst een negatief tarief zien. In Trumps optiek zet de centrale bank de Verenigde Staten op achterstand ten opzichte van andere economische grootmachten als de Europese Unie. Trump liet al snel zijn ongenoegen blijken via Twitter, waar hij Fed-baas Jerome Powell verweet een lafaard te zijn. ,,Jay Powell en de Federal Reserve falen opnieuw’’, schreef Trump na het bekendmaken van de renteverlaging. ,,Geen ‘lef’, geen gevoel, geen visie! Een vreselijke communicator!’’