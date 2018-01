Aantal valse eurobiljetten in Nederland blijft dalen

Vooral in de tweede helft van het jaar constateert De Nederlandsche Bank (DNB) een daling van het aantal nepbiljetten. In de eerste helft van het jaar werden nog ongeveer net zoveel vervalsingen onderschept als een jaar eerder. Wereldwijd werden afgelopen jaar 694.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Dat is juist 1,5 procent meer dan in 2016.



De kans om er eentje in de maag gesplitst te krijgen, is overigens erg klein. Er zijn in totaal 21 miljard echte eurobiljetten in omloop. Vervalsingen zijn volgens DNB ook relatief makkelijk te herkennen, zeker de beter beveiligde biljetten die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd.