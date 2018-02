'Aantal beleggers in crytomunten stijgt, is relatief jong en voorzichtig'

Een en ander zou neerkomen op een totaal van zo'n 580.000 cryptobeleggers, aangezien in sommige huishoudens meerdere personen over cryptomunten beschikken. Kantar TNS, voorheen TNS NIPO, baseert zich op een in januari uitgevoerde peiling onder ruim 44.000 huishoudens. Cryptobeleggers zijn relatief jong, zo blijkt uit het onderzoek. Daarmee voldoen ze niet aan het profiel van de 'klassieke' aandelenbeleggers. Dat zijn namelijk veelal wat oudere mannen, aldus Kantar TNS. Hoewel de munten al bestaan sinds 2009 zijn de meeste Nederlanders pas vorig jaar ingestapt, toen de koers sterk steeg.

Tamelijk voorzichtig

De Nederlanders zijn volgens de peiling wel tamelijk voorzichtig en investeren veelal lage bedragen in cryptovaluta. Slechts een op de vier stopt er meer dan 1000 euro in. Dat neemt niet weg dat de instapbedragen groeien. Een half jaar geleden stapte slechts 15 procent voor zo'n hoog bedrag in.



Heel gelukkig zullen veel van die Nederlandse cryptobeleggers niet zijn met hun investering. De bitcoin is sinds de piek in december van 20.000 dollar flink in waarde gedaald. De koers schommelt nu rond 8000 dollar en ook die van andere cryptomunten wisselt sterk.



Volgens Kantar TNS hebben Nederlanders naar schatting zo'n 900 miljoen euro in de diverse munten gestoken. Door de explosieve waardestijging van onder meer de bitcoin zou die investering op het hoogtepunt zo'n 4 miljard waard zijn geweest. Inmiddels is die ongeveer gehalveerd.