‘Aankondiging beursgang Aramco volgt volgende week’

Volgens zal een belang van 1 tot 2 procent van Saudi Aramco naar de beurs in Riyad gebracht worden, waarna later een internationale notering volgt. Al bij een waardering van 2.000 miljard dollar kan het een beursgang van 40 miljard dollar worden. Daarmee zou het concern het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf worden.

Ter vergelijk: de grootste beursgang tot dusver is van het Chinese internetconcern Alibaba in New York in 2014 ter waarde van 25 miljard dollar. De Saoedi’s willen de opbrengst gebruiken voor investeringen om minder afhankelijk te worden van olie- inkomsten. Er wordt al vele jaren gespeculeerd over de stap naar de aandelenmarkt. In 2016 gingen er ook al geruchten.