'75 procent van Amerikanen liegt op hun CV'

Dat blijkt uit onderzoek van arbeidstussenpersoon CareerBuilder, die meer dan 2.500 werkgevers interviewde. Een van de sollicitanten zei dat hij voor Microsoft had gewerkt, maar wist niet wie Bill Gates was. Een ander stelde dat hij een spion voor de CIA was geweest in de tijd dat hij op de kleuterschool had gezeten.



Volgens non-fictie auteur en arbeidsexpert Dan Schawbel liegen Amerikanen op hun CV omdat er een groot verschil is tussen wat sollicitanten kunnen en wat werkgevers verwachten van ze, de zogenoemde vaardigheidskloof. Zo vroeg een McDonald's in Wisconsin aan alle sollicitanten die reageerden op de vacature van caissière een bachelordiploma en meerdere jaren werkervaring. Volgens Schawbel zijn er rond de 6,2 miljoen open vacatures in Amerika waarvoor werkgevers niet de juiste personen kunnen vinden.