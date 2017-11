5th Avenue in New York is duurste winkelstraat ter wereld

Upper 5th Avenue in New York is wederom uitgeroepen tot de duurste winkelstraat ter wereld. Winkeliers moeten bijna 30.000 euro per vierkante meter per jaar neertellen.

Dit blijkt uit het nieuwste overzicht van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. Voor deze ranglijst worden jaarlijks 451 exclusieve winkelstraten in 68 landen gevolgd en gerangschikt op basis van huurprijzen per vierkante meter.

Op de tweede en derde plek van de ranglijst staan respectievelijk Causeway Bay in Hongkong en New Bond Street in Londen.

Kalverstraat

Ook Nederland is vertegenwoordigd in de wereldwijde top 20. Op plek 16 staat de Kalverstraat in Amsterdam, een plekje hoger dan vorig jaar. Ondernemers betalen daar jaarlijks 3.000 euro per vierkante meter aan huurpenningen.

Andere topstraten in Nederland zijn de P.C. Hooftstraat in Amsterdam, de Lijnbaan in Rotterdam, de Spuistraat in Den Haag en de Lange Elisabethstraat in Utrecht.

,,Toplocaties hebben en houden een voorsprong in het aantrekken van sterke, innovatieve merken en de aanhoudende groei van het toerisme is ook zeker een belangrijke factor in de stijging van de winkelhuurprijzen. In Nederland geldt dat vooral voor Amsterdam en in toenemende mate voor Rotterdam, Utrecht en Den Haag'', concludeert Frank van der Sluys, hoofd onderzoek bij Cushman & Wakefield Nederland.

Londen