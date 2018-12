400 miljard euro in de min: 2018 kostte allerrijksten een hoop geld

Amazon-oprichter Jeff Bezos is de rijkste man ter wereld. Zijn vermogen nam met 24 miljard dollar toe tot 123 miljard dollar. Toch had ook Bezos last van dalende beurzen. In september was hij nog 45 miljard dollar meer waard.



Alle Amerikaanse miljardairs leverden gezamenlijk 76 miljard dollar in. Facebook-baas Mark Zuckerberg alleen al zag zijn vermogen met 20 miljard dollar slinken en moet het nu met 53 miljard dollar doen. Chinese miljardairs verloren samen net geen 76 miljard dollar.