40.000 toeristen dupe van problemen TravelBird, vooral Nederlanders

Mooie zomer funest

De Amsterdamse reisonderneming Travelbird, met 310 medewerkers, zag in 2010 het licht en groeide in korte tijd explosief. In de eerste helft van dit jaar maakte het voor de eerste keer winst. Sinds de oprichting in 2010 heeft TravelBird aan 7 miljoen klanten een vakantie verkocht. Elke dag vertrekken vele honderden klanten.



De mooie zomer in Nederland heeft het bedrijf geen goed gedaan: het aantal boekingen liep de afgelopen tijd fors terug. Eind vorige week werden de eerste scheuren bij het bedrijf zichtbaar. Bij de Consumentenbond kwamen tientallen klachten binnen van mensen die geboekt hadden bij TravelBird die hun hotel niet in konden omdat de reisorganisatie de rekeningen niet bleek te hebben betaald.



Travelbird bevestigde toen dat er sprake was van betalingsvertragingen, maar verwachtte dat de problemen eind deze maand zouden zijn opgelost. Dat is duidelijk niet gelukt. ,,Er was wel een overnamekandidaat in beeld, maar die haakte op het allerlaatste moment af”, reageert de TravelBird-woordvoerder.