‘30.000 ondernemers hebben nog geen cent van coronaschuld afbetaald’

Die groep van 30.000 is al fors minder dan de 51.000 die in mei nog niets afgelost hadden. Zij hebben gemiddeld een schuld van 35.000 euro. ,,We hebben er hard aan gewerkt om te zorgen dat ondernemers toch contact opnamen met de Belastingdienst en dat heeft resultaat gehad,’’ zegt Michiel Hordijk van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). ,,Ze hebben het geld niet om af te betalen. En durven om wat voor reden dan ook niet bij de Belastingdienst aan te kloppen.’’

Te kwader trouw

De helft tot tweederde van de niet-betalers gaat waarschijnlijk ook niets terugbetalen. Soms zijn ze al uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel of waren ze van meet af aan erop uit om zichzelf te verrijken met coronasteun. ,,Ondernemers die altijd proberen om onder de belasting uit te komen. Je kunt wel zeggen dat ze te kwader trouw zijn’’, zegt Hordijk. ,,We hadden eigenlijk vooraf moeten checken of die bedrijven gezond waren. Dat heeft IMK destijds ook voorgesteld.’’ Mogelijk gaan de wanbetalers de schatkist honderden miljoenen euro's kosten.

Er gaat niet meteen een leger deurwaar­ders op pad Ministerie van Financiën De Belastingdienst had ondernemers met coronaschuld tot afgelopen maandag de tijd gegeven om te beginnen met de afbetaling en nu gaat de overheidsinstantie beginnen met het innen van de schulden. ,,Er zal niet gelijk al een leger deurwaarders op pad gaan’’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. Er volgt nog een laatste aanmaning en vervolgens komt toch de deurwaarder aan de deur.

Volgens Hordijk gebeurt dat wel bij ondernemers die al een belastingschuld van voor corona hadden. ,,Die deurwaarders zitten er wel vriendelijk in. Ze hebben de opdracht om met die ondernemer te kijken of er tóch nog een oplossing is te vinden. We zijn blij dat de Belastingdienst de deur open laat voor gesprek.’’

Loodje leggen

De ondernemers die al wel zijn begonnen met terugbetalen hebben gemiddeld een schuld van 150.000 euro. Ze hebben vijf jaar de tijd om die af te lossen. ,,Dat moet allemaal uit de winst komen. 60 tot 70 procent van deze groep ondernemers gaat dat lukken, maar er is ook een steeds groter wordende groep die het niet lukt. Die nu een achterstand hebben in de terugbetaling. Dit zijn ondernemers die gezond zijn en winst maken maar zonder dat ze de schuld terug kunnen betalen.’’ Hordijk is bang dat in principe gezonde bedrijven toch nog het loodje leggen.

Verschillende bedrijven zijn de afgelopen tijd failliet gegaan doordat ze de coronaschuld nu moeten terugbetalen. Maandag werd nog bekend dat Doek Retail, met 25 kledingwinkels van Vero Moda, Vila en Pieces, om die reden ophoudt te bestaan.