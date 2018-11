24.600 euro per vierkante meter: Hongkong heeft duurste winkelstraat

Andere dure Nederlandse straten die in het onderzoek zijn meegenomen zijn onder meer de P.C. Hooftstraat in Amsterdam, de Grote Staat in Maastricht, de Lange Elisabethstraat in Utrecht en de Lijnbaan in Rotterdam.



In Europa spant New Bond Street in Londen de kroon. Daar bedraagt de huur ruim 16.000 euro per vierkante meter per jaar, oftewel een paar duizend euro meer dan aan de Parijse Champs-Élysées of Via Montenapoleone in Milaan wordt gevraagd.