100 procent Nederlandse flightsimulator moet luchtvaart veroveren

Al met al zorgt het jonge Avion Simulators voor flinke werkgelegenheid in Noord-Holland en Overijssel. ,,Wij hebben veertig man in dienst, maar dat is exclusief de productie. Met VDL en alle toeleveranciers erbij gaat het om vele honderden banen.” Bedoeling is dat dat in de toekomst alleen maar meer wordt. ,,Volgende stap is de ontwikkeling van een simulator voor de Boeing 737.”



Avion Group is niet de enige aanbieder. Nederland timmert flink aan de weg op het gebied van flightsimulatoren. Een nog grotere speler is Multi Pilots Simulations uit Groenekan, bij Utrecht. Dat bedrijf biedt simulatoren voor zowel de A320 als de Boeing 737 aan. Het heeft onder meer RyanAir als klant waaraan het al dertien flightsimulators verkocht. Verschil met Avion is wel dat de apparatuur van MPS ‘fixed base’ is of te wel geen bewegend onderstel kent.



Woensdag begint de ontmanteling van de in Almelo opgestelde Phantom 320. Slager: ,,Dat is uniek aan deze sim, hij is modulair opgebouwd en kan overal te wereld worden neergezet. Medio december moet hij operationeel zijn op ons trainingscentrum op Malta. Dan worden er echte piloten in getraind."