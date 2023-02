Zwijndrechts zonnepark staat op losse schroeven: ‘Net nu er een plan ligt waar iedereen blij mee is’

Eva van Atelier Klei & Zij verhuist naar pand drie keer zo groot: ‘Stoffige imago van keramiek is weg’

Atelier Klei & Zij verhuist van een bescheiden pand aan de Voorstraat naar een zaak drie keer zo groot, mét roze gevel. Voor de creatieve ondernemer Eva van der Willigen-Timmer is het een nieuwe start. ,,Keramiek had een stoffig imago, maar is nu een trend.”