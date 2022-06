Zwijndrechtenaar Benzakour knokt tegen Trivire: ‘Ik ga naar de Hoge Raad’

Alblasserdam Overleden man die weken in flatwoning lag, had geen contact met zijn omgeving: ‘Maar dit gun je niemand’

De overleden man die wekenlang dood in zijn flatwoning aan het Scheldeplein in Alblasserdam lag, is volgens buurtbewoners bekend bij psychiatrisch hulpverlener Yulius. Hij stond in de flat bekend als overlastgever. ,,Maar dit gun je niemand.’’

10 juni