Zwijndrecht wil deuren toch openzetten voor crisisopvang asielzoekers uit Ter Apel

Burgemeester en wethouders hadden het wel zo’n beetje gehad met het Rijk, nadat dat een aanbod om de Develhal te gebruiken plotseling afsloeg, omdat het de hal niet lang genoeg mocht gebruiken. Op zich vindt de raad de kritiek op falend beleid van het Rijk volkomen logisch. ,,Maar alleen maar afgeven op het Rijk is te makkelijk. Daarmee haal je mensen niet uit de ellende in Ter Apel’’, betoogde bijvoorbeeld D66-fractievoorzitter Sabine Schipper.

Eigen plannen opzij zetten

In de zoektocht naar onderdak voor asielzoekers moeten burgemeester en wethouders bovendien creatiever zijn. Zo wees het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers het Twisterpand aan de Westelijke Parallelweg af, omdat de gemeente daar over drie jaar zelf mee aan de slag wil. Jacob van der Duijn Schouten: ,,Als u met oplossingen komt, mogen die best schuren met wat we zelf willen.’’

Ondertussen zoekt Zwijndrecht ook naar alternatieven voor de 130 bewoners van de asielboot in de Schokhaven. Die is al sinds begin april in gebruik, maar is volgens menigeen niet geschikt voor langdurige bewoning. In de raad gaan stemmen op om het schip bij gebrek aan beter toch daarvoor te blijven gebruiken, eventueel door nieuwe groepen asielzoekers te plaatsen.