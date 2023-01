Zwijndrecht trekt vier ton uit voor verwaarloosde (lekke) fontein op drukke rotonde

Dordtse Stadsbibli­o­theek staat binnenkort in teken van voorleesma­ra­thon

Twee uur lang voorgelezen worden in de bibliotheek: dat kan op maandagavond 16 januari in de Stadsbibliotheek in Dordrecht. Op acht verschillende plekken in het gebouw wordt er voorgelezen of gespeeld.

9 januari