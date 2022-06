Zwemmen voor Oekraïne in Dordrecht

Zwemmers uit Dordrecht en zusterstad Varna in Bulgarije duiken, net als in 2019, het water in voor het goede doel. De zwemuitwisseling staat dit jaar in het teken van Oekraïne. In beide steden wordt gezwommen om geld op te halen voor medische (nood)hulp aan de stad Charkov - net als Dordrecht een zusterstad van Varna.

Het eerste deel van deze zwemuitwisseling vindt plaats op maandagavond 4 juli in het zwembad aan de Sportboulevard. Wie de meeste banen zwemt in dertig minuten, wint een reis naar Bulgarije en een startbewijs voor de zwemmarathon in Varna op 7 augustus.

Leden van de Dordtse Reddingsbrigade en andere geoefende Dordtse zwemmers (diploma C of meer) kunnen kiezen uit vier starttijden: 19.40 uur, 20.20 uur, 21.00 uur en 21.40 uur. Daarnaast is het mogelijk om een zwemmer te sponsoren of een losse donatie over te maken.

De steun aan Charkov loopt via een Dordts initiatief, dat kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is opgestart. Samen met een netwerk van vrienden en kennissen in binnen- en buitenland wordt steun aan Oekraïne geleverd. Via leden van de kerk bij Uzghorod in Oekraïne ontvangen zij ondersteuningsverzoeken, zamelen hier geld voor in, schaffen vervolgens de benodigde materialen aan en brengen ze naar Oekraïne.

Oekraïens eten

Café Merz is bedrijfssponsor én organiseert zelf ook twee activiteiten. Op woensdag 29 juni kunnen gasten er vanaf 17 uur Oekraïens eten. De kosten zijn 11 euro, waarvan 2 euro naar Oekraïne gaat. Als je bij het gerecht ook nog een flesje water of een glas wodka bestelt, gaat daarvan nog eens 2 euro naar het goede doel. Op zondag 3 juli kunnen bezoekers in Merz hun favoriete muziek laten draaien. Zij mogen zelf bepalen hoeveel ze over hebben voor een bepaald nummer. De volledige opbrengst gaat naar Charkov.

Meer informatie over de actie en de link naar de donatiepagina is te vinden op de site van de stedenband Dordrechtvarna.nl.

