Zwembaden in de regio: water een beetje kouder of kaartje een stukje duurder

Maandagochtend werd het buitenbad van de Lockhorst in Sliedrecht officieel geopend. Mensen stonden te popelen voor de deur. Het tarief voor een los dagje zwemmen is wat gestegen. Een kaartje kost 6,30 euro; in 2021 was dat 6 euro. ,,We kunnen niet anders’’, laat manager Elise Worthington weten. ,,We konden nauwelijks open in coronatijd en de energieprijzen stijgen de pan uit.’’ Het recreatiebad en het bubbelbad zijn om die reden ook een halve graad kouder dan voorheen. ,,Niet veel, maar mensen merken het temperatuurverschil.’’