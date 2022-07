Zwembad in Hendrik-Ido-Ambacht mogelijk op zondag open: ‘Maar winkels blijven op die dag dicht’

Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen de vier partijen die het nieuwe college vormen: SGP-CU, CDA, Gemeente Belangen en VVD. In dat college zitten voor het eerst evenveel christelijke als niet-christelijke partijen. ,,We hebben er respectvol over gesproken. In de uitkomsten zitten voor alle partijen elementen die ze minder waarderen’’, aldus SGP-CU-voorman André Flach.

In gesprek

Het buitenbad van De Louwert is al sinds jaar en dag op zondag open. Het oude, kleine binnenbad was die dag gesloten vanwege de forse energierekening, maar in het nieuwe, energieneutrale zwembad gaat die vlieger niet op. Toch kregen de beoogde exploitanten bij de aanbesteding te horen dat het binnenbad op zondag dicht moest blijven.

Burgemeester en wethouders gaan nu toch in gesprek met exploitant Sportfondsen. Flach: ,,Dat is een particulier bedrijf, dat we niet kunnen dwingen om open te gaan. De vraag is ook of er genoeg personeel te vinden is en wat de kosten zijn’’, vertelt Flach.

Quote Financiën zullen wel weer een excuus worden om het zwembad op zondag dicht te houden Marijke Gommans, D66

Volgens hem hebben de meeste winkeliers in het dorp geen behoefte aan een zondagsopenstelling. Over een uitzondering voor Karwei (op een industrieterrein) en Intratuin (aan de uiterste rand van de gemeente) is niet gesproken: ,,We hebben de discussie op principieel niveau gevoerd.’’

Voor evenementen op zondag gaat de deur heel voorzichtig op een kiertje. Ze moeten aansluiten bij de culturele identiteit van de gemeente en financieel en organisatorisch gedragen worden door de samenleving.

De oppositie reageert teleurgesteld. ,,Dit zijn kleine stapjes. Dat ondernemers niet zelf kunnen kiezen of ze open willen, is teleurstellend’’, vindt Oene Doevendans (Realistisch Ambacht). Zijn D66-collega Marijke Gommans: ,,Financiën zullen wel weer een excuus worden om het zwembad op zondag dicht te houden.’’

