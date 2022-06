Zwagers zitten volgens OM achter reeks branden in Krispijn en Crabbehof: ‘Hadden doden kunnen vallen’

De Starter Een kinderwa­gen inspireer­de Tamarah haar eigen kinderwin­kel te beginnen: ‘Hier is wel een markt voor’

Toen ze tijdens haar zwangerschap verliefd werd op een speciaal merk kinderwagen dat nergens in Nederland te verkrijgen was, ontstond bij Tamarah Vlot het idee van een eigen onderneming. Binnen anderhalf jaar is dit idee uitgegroeid tot een serieuze webshop. Sinds februari runt ze ook een fysieke kinderwinkel aan de Kerkbuurt in Sliedrecht.

7 juni