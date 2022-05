Zuivelfabriek gooit het roer om en gaat van gas af: ‘Misschien smaakt de kaas dan nog lekkerder’

RECHTSZAAK Zoon terrori­seert zijn eigen gezin: ‘Ik ben een drugsdea­ler, ik kan ook op jullie schieten’

Een Zwijndrechts gezin is langere tijd ‘geïntimideerd en geterroriseerd’ door hun eigen zoon. De 26-jarige man belaagde zijn ouders en hun andere kinderen met talloze sms'jes en WhatsApp-berichten, waarin hij ze met de dood bedreigde. Uit pure angst vluchtte de familie naar een hotel, waarna de zoon een enorme ravage aanrichtte in de woning. Drie maanden na zijn arrestatie verscheen hij donderdag in de rechtbank.

28 april