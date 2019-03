Zuidelijke gemeenten Zuid-Holland willen meer geld krijgen dankzij samenwerking

Hij aast op een samenwerkingsverband met de zuidelijke gemeenten in Zuid-Holland: Hoeksche Waard, de Drechtsteden, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. ,,Dat is een gebied van 700.000 inwoners, de toegangspoort naar de Randstad. Zo moeten we ons ook profileren’’, zegt Van der Velden. ,,Met elkaar kun je je er sterk voor maken dat je geld loskrijgt om gezamenlijke opgaven aan te pakken.’’



Volgens burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht denken de achttien zuidelijke gemeenten al een aantal maanden na over een samenwerking op bepaalde gemeenschappelijke thema's. Zo kan in zijn ogen de unieke ‘groenblauwe deltanatuur’ nog beter in de regio worden benut en uitgevent omdat de omgeving steeds voller raakt. Ook biedt zo'n samenwerking kansen om de traditionele maritieme sector in Dordrecht, of de landbouw in de Hoeksche Waard, beter voor te bereiden op de toekomstige veranderingen zoals duurzaamheid en digitalisering.