Zoveel mensen zijn in de race om Jaap Paans op te volgen als burgemeester van Alblasserdam

Onder dat elftal bevindt zich slechts één vrouw. De jongste sollicitant is pas 29 jaar, de oudste heeft met zijn of haar 63 jaar al bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zes sollicitanten hebben ervaring als burgemeester of wethouder, de rest komt uit het bedrijfsleven of heeft een andere achtergrond, zo maakt de provincie Zuid-Holland bekend in een persbericht.

Paans (54) liet dit voorjaar weten dat hij zijn functie neerlegt, nadat hij verliefd werd op een ambtenaar. Aanblijven was daardoor in zijn ogen onhoudbaar geworden: ‘Voor mij is het vanzelfsprekend dat bij een hiërarchische verhouding de hogergeplaatste vertrekt’, zei hij in een interview met alblasserdamsnieuws.nl.

Vorig jaar nog herbenoemd

De bestuurder was in de zomer van 2015 benoemd als eerste burger van het dorp en vorige zomer nog herbenoemd voor zes jaar, maar de liefde stak dus een stokje voor dat langere verblijf. Een andere reden daarvoor was dat de functie van burgemeester in de loop der jaren is veranderd en Paans vindt die veranderde taak niet meer bij hem passen.

Hij trekt op 31 januari voor het laatst de deur van het gemeentehuis voor het laatst achter zich dicht. Zijn opvolger wordt naar verwachting op 30 maart benoemd. Onduidelijk is nog hoe die twee tussenliggende maanden worden ingevuld. De provincie laat weten dat de benoeming niet eerder kan, omdat op dit moment veel aanstellingsprocedures lopen.

Voor het zover is gaat de vertrouwenscommissie, bestaande uit fractievoorzitters van alle politieke partijen in de gemeenteraad, in gesprek met de kandidaten. De commissie doet daarna een aanbeveling aan de raad en die wordt in de regel overgenomen.

