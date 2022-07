Zoveel inwoners telt Dordrecht in 2035

Meer Dordtenaren in 2035

Volgens de verwachting groeien vooral randgemeenten die aan grote steden vastzitten. Maar dat is hier niet het geval. Dordrecht groeit sneller dan bijvoorbeeld Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht of gemeenten in de Hoeksche Waard. Het aantal Dordtenaren neemt de komende jaren gemiddeld met 7,4 procent toe. Dit getal is niet helemaal zeker, maar volgens het CBS is er minimaal sprake van een groei van 3,9 procent en maximaal 11,1 procent. Als we de groei van 7,4 procent aanhouden, betekent dit dat Dordrecht in 2035 ongeveer 128.000 inwoners heeft.