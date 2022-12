Zorgmaatje helpt mantelzorger uit de brand: ‘Veel mensen willen iets betekenen voor een ander’

BINNENKIJKEN Peter en Karin waren niet op zoek, maar vielen direct voor deze villa: ‘Verliefd toen we ‘m op Funda zagen’

Peter (53) en Karin de Fouw (43) wonen in een villa aan de Groenendaal in Zwijndrecht. Zij vindt daar de rust en vrijheid die zij in haar thuisland Zweden ook had.

16 december