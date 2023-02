Zorgen voor DeetosSnel ondanks droomdebuut Jinthe (16): ‘Het zou geweldig zonde zijn als we eruit vliegen’

Stadsbibli­o­theek scherpt huisregels aan na steekpar­tij: ‘Hoop dat beveiliger bij de ingang tijdelijk is’

Ankie Kesseler noemt het een wake-upcall. De steekpartij in de Stadsbibliotheek Dordrecht toonde aan dat ook een doorgaans rustige, veilige plek niet altijd gevrijwaard is van agressie. ,,Maar we blijven bewaken dat iedereen hier zonder drempels naar binnen kan. Sinds maandag hebben we een beveiliger aan de deur, maar ik hoop dat het tijdelijk is’’, zegt de directeur-bestuurder van Bibliotheek AanZet.