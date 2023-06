Zorgen om met PFAS vervuild zwemwater: schrik bij gemeenten, Sliedrechtse speeltuin sluit waterattracties

Zembla: plassen en sloten in wijde omtrek Che­mours-fa­briek zwaar vervuild met giftige PFAS

Water in sloten, zwem- en natuurplassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom chemiebedrijf Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS. Zo meldt onderzoeksprogramma Zembla. In het hele gebied liggen de PFAS-concentraties ver boven de norm die het RIVM veilig acht. Dat blijkt uit metingen van het oppervlaktewater door Waterschap Rivierenland die Zembla in bezit heeft.