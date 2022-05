Zorgboerderij krabbelt langzaam op na schietdrama: ‘Heel knap hoe ze ermee omgaan’

Inclusivi­teits­avond Dordtse sportclubs in The Movies: ‘Er heerst nog veel onbekend­heid rond dit thema’

Jezelf zijn binnen de sport: op 16 juni bespreken Dordt Sport en Dordrecht Pride dit thema in The Movies. Daarnaast wordt de film Mario vertoond, waarin twee topvoetballers verliefd op elkaar worden. ,,Er zijn nog veel dingen waar lhbti’ers in de praktijk op een sportclub tegenaan lopen", vertelt Lennart Lenskens, voorzitter en organisator van Dordrecht Pride.

20 mei