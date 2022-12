Zonnepanelen leggen in beschermd stadsgezicht moet makkelijker worden: ‘Noodzakelijk’

Afgedankt kerkje uit 1880 zoekt nieuwe bewoner met twee rechterhan­den

Het is een plukje huizen, dat weigert zich over te geven aan de oprukkende industrie: de buurtschap Tweede Tol aan de Rijksstraatweg in Dordrecht. In het hart daarvan staat een afgedankt kerkje open voor een nieuwe bewoner. Letterlijk.

21 december