Zoetekauwen opgelet! Er zit een nieuwe snoepwinkel in de binnenstad

Amerikaans snoep

Imane en Inass vertellen dat Amerikaans snoep echt een hype is. Vooral door Instagram en TikTok komen jongeren in contact met nieuwe trends. “Onder andere Takis zijn nu populair. Dit zijn hele pittige tortilla chips. Ook de Candy Pop M&M’s doen het goed. Dit is popcorn met M&M’s ertussen. Waar je mij voor wakker kunt maken? Dat zijn de Nerds, kleine Amerikaanse snoepjes. Vroeger was ik al gek op Dummy, maar dit is net even anders.” De tekst gaat verder onder de foto >

Halal en suikervrij

Toen de jonge ondernemers de winkel aan het verbouwen waren, kwamen nieuwsgierige voorbijgangers langs. “Er werd gevraagd of we ook halal snoep gingen verkopen en dat zette ons aan het denken. We willen dat iedereen bij ons terecht kan. Daarom hebben we een schap met halal snoep in de winkel. Ook gaan we binnenkort suikervrij en vegan snoep toevoegen. We willen natuurlijk dat niemand met lege handen weggaat.”



Candy Rush is iedere dag open van 11.00 tot 18.00 uur.