Zoektocht naar klein alternatief voor waterbus tussen Zwijndrecht en Dordrecht: Si Barone wil wel

Samenvoe­gen kerkdien­sten is optie om te besparen op stookkos­ten

De verwarmingskosten bezorgen zo’n beetje iedereen in het land hoofdpijn. Zo ook de kerkbesturen in de regio Drechtsteden. De thermostaat gaat sowieso lager en wie weet worden er straks kerkdiensten geconcentreerd in één kerk, zodat er in andere niet gestookt hoeft te worden.

9 oktober