Zoek een alternatief voor je reis: vrijdag amper treinen in en om Dordrecht

Uit gewoonte vrijdagochtend richting station Dordrecht gaan om de trein te pakken naar werk of studie, is 26 augustus een afrader. NS-personeel staakt dan namelijk in de regio West, naast Dordrecht vallen onder deze regio ook Rotterdam, Leiden en Den Haag.

De estafettestaking waarbij elke spoorregio een dag doelwit is, begon woensdag 24 augustus in de noordelijke provincies, op maandag 29 augustus krijgen onder meer de steden Amsterdam en Haarlem met de staking te maken. De dag erna is de regio Midden (onder meer Utrecht, Schiphol) aan de beurt. De estafette-actie wordt op de 31ste afgesloten in de regio’s Oost en Zuid; vanuit Dordrecht naar bijvoorbeeld Breda, Eindhoven of Arnhem reizen, is dan niet mogelijk.

Ook als er niet in de ‘eigen’ regio wordt gestaakt, is het advies om heel goed op de reisplanner en de borden op de stations te letten. ,,Ga er maar vanuit dat een actie in de ene regio ook gevolgen heeft voor het rijden van de treinen in andere spoorregio’s’’, aldus een woordvoerder van vakbond FNV.

Website Treinreiziger.nl verwacht dat het treinverkeer rond Rotterdam, Den Haag, Leiden en Dordrecht vrijdag vrijwel volledig stil zal komen te liggen. Ook wordt er hinder verwacht voor de intercity naar Brussel.

Lastige financiële situatie

De actie van de vakbonden is een gevolg van het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Onlangs liep een ultimatum af dat aan NS was gesteld. Een laatste handreiking van het ov-bedrijf werd afgewezen, omdat die niet genoeg in de buurt van hun eisen kwam. Volgens de NS zijn sommige cao-eisen van de bonden praktisch onuitvoerbaar. Het bedrijf wijst op zijn lastige financiële situatie als gevolg van de pandemie, die zorgde voor een daling van het aantal reizigers.

En mogelijk blijft het niet bij deze actiedagen, volgens de bonden. Als na afloop van deze stakingen de NS nog altijd niet akkoord gaat met de door de bonden gestelde cao-eisen, dan volgen in de week erna (de eerste volle week van september) landelijke stakingen.

Mes in dienstregeling

Ander vervelend nieuws deze week was dat de Nederlandse Spoorwegen het mes zet in de dienstregeling. Vanaf 5 september gaan er al minder treinen rijden en in 2023 rijdt het spoorbedrijf sowieso tien procent minder treinen dan in 2019, het laatste jaar vóór corona. Reden voor het schrappen in het aanbod is, aldus NS, een tekort aan collega’s door de krappe arbeidsmarkt en stijgend ziekteverzuim.

