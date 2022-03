Zo gaat het nu met de vluchtelingenopvang in onze regio

De crisisopvang in de Hardinxveldse sporthal De Appelgaard, voor Oekraïense vluchtelingen, is gestopt. De oorlogsvluchtelingen die daar werden opgevangen zijn verhuisd. En in Papendrecht wordt dit weekend in het gebouw De Palm een opvanglocatie ingericht.

Zaterdag zijn de laatste vluchtelingen vanuit de sporthal verhuisd naar een andere plek. Vrijdag werden er al twintig ondergebracht op een woonboot in Dordrecht. ,,De overige 55 vluchtelingen verhuisde vandaag naar het kantoorgebouw van Creon Kozijnen. Beide locaties zijn een middellange termijn opvang, wat betekent dat de vluchtelingen hier enkele maanden verblijven”, aldus een woordvoerder van de gemeente Hardinxveld.

Het kantoorgebouw van Creon Kozijnen is beschikbaar gesteld door de eigenaar. In het kantoorgebouw is meer privacy voor de vluchtelingen dan in de sporthal. Zo is er een huiskamer, wasgelegenheid en een keuken.

Quote Het is belangrijk dat vluchtelin­gen uit Oekraïne de hulp, zorg en rust gaan krijgen die ze nodig hebben Dirk Heijkoop, burgemeester Hardinxveld-Giessendam

De sporthal, die dienst deed als crisisopvang, wordt weer leeggeruimd. ,,Dit betekent dat binnenkort het sporten in de sporthal weer kan worden hervat.” Gereformeerde Kerk de bron blijft de komende maand nog wel achtervang als crisisopvang.

Hardinxveldse burgemeester Dirk Heijkoop vindt het belangrijk dat vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne hulp, zorg en rust gaan krijgen ,,die ze nodig hebben”. Samen met vrijwilligers dragen we dag en nacht zorg voor de vluchtelingen. De Oekraïners mogen zich vrij bewegen in Nederland. De kans is aanwezig dat u deze mensen in het dorp tegenkomt. Verder vragen wij u om de vluchtelingen rust en ruimte te geven.”

Opvanglocatie in Papendrecht

In Papendrecht wordt ondertussen in zalencentrum De Palm, aan de Van der Palmstraat, een grootschalige opvang voor vluchtelingen opgetuigd. ,,Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers en ambtelijke organisatie gemeente Papendrecht”, meldt Papendrechtse wethouder Kees de Ruijter op sociale media. ,,Op deze wijze kunnen we op bescheiden wijze iets betekenen voor onze naasten.” Hoeveel mensen daar kunnen gaan overnachten, is nog niet bekendgemaakt. Ook is onbekend wanneer de eerste vluchtelingen daar aankomen.

Dit weekend is ook een groep mensen uit Gorinchem vertrokken naar Przeworsk in Polen, ongeveer 60 kilometer van de grens met Oekraïne. Om daar ruim veertig moeders met kinderen op te halen. ,,In samenwerking met touringcarbedrijf Almeitours uit Schelluinen gaat een grote dubbelasser vol met medicijnen, babyvoeding, luiers, kinderhandschoenen en eten naar het Rode Kruis van het Poolse grensplaatsje. Op de terugweg is er plaats voor ruim veertig moeders met kinderen. Terug in Gorinchem zullen zij opgevangen worden in de Hoefslag”, aldus de organisatie. Sporthal De Hoefslag is gereedgemaakt om zo’n honderd vluchtelingen op te vangen.

Zaterdag is een groep Gorcummers vertrokken naar Przeworsk in Polen, ongeveer 60 kilometer van de grens met Oekraine.

,,De actie, Gorinchem for Ukraine, is in nauwelijks tien dagen op touw gezet en ruimhartig ondersteund door vele burgers en het lokale bedrijfsleven.” Er is zelfs zo genereus gesponsord dat er volgende week nog een transport naar de grens gaat.

2000 plekken

Er moeten komende tijd zo’n tweeduizend mensen uit Oekraïne worden opgevangen. Alle gemeenten zijn druk bezig met inventariseren waar dit kan, op sommige plekken zijn al opvanglocaties uit de grond gestampt zoals in Sliedrecht, Gorinchem, Hardinxveld, Molenlanden, Papendrecht, Zwijndrecht en Heerjansdam. In Dordrecht worden kunnen vooralsnog straks de meeste vluchtelingen worden opgevangen: in geval van nood kunnen er 900 mensen in Crownpoint.

In CrownPoint waren de voorbereidingen voor de opvang in volle gang.

