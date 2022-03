Zo gaat het met opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de regio

In de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Papendrecht zijn inmiddels in totaal 235 opvangplekken voor noodopvang ingericht. In Sliedrecht is in een paar dagen tijd een bedrijfspand uit de grond gestampt, voor opvang van vluchtelingen op de langere termijn. Bovendien hebben meerdere gezinnen een vluchteling in huis genomen. ,,Op het precieze aantal hebben we nog geen zicht, omdat mensen die uit Oekraïne vluchten zich niet per se hoeven melden vanwege hun speciale status”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio desgevraagd.

Op vier plekken in onze regio kunnen momenteel korttijdig vluchtelingen worden opgevangen. ,,Twee locaties in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, één locatie in Gorinchem en er vindt opvang plaats in een hotel in Papendrecht.” Naast het Stationspark in Sliedrecht worden mensen binnenkort ook op vier andere plekken in de regio voor ‘langere tijd’ opgevangen. Onder meer in het gebouw Crownpoint in Dordrecht, naast het stadskantoor. ,,Er wordt gewerkt aan meer opvangplekken in de regio. Denk aan kantoorgebouwen, maar ook plekken om schepen af te werken. De verwachting is dat er op korte termijn veel van de plaatsen die nu nog in voorbereiding zijn, daadwerkelijk beschikbaar zijn.”

Vluchtelingen uit Oekraïne worden in een particuliere noodopvang in Sliedrecht.

Hulp

Wouter Kolff, voorzitter van deze Veiligheidsregio, is tevreden over de samenwerking: ,,De tien gemeenten in onze regio werken samen met de Veiligheidsregio hard aan het gereedmaken van opvangplekken. Daarbij wordt veel hulp geboden door vrijwilligers en ondernemers, wat enorm helpt. Dankzij de hulp van velen gaan we de door het kabinet gevraagde tweeduizend opvangplekken gereedmaken om de vluchtelingen welkom te heten in onze regio.”

