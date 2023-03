Zitstammen en een houten bever: Biesboschcentrum zet houtzagers aan ‘t werk voor aftrap nieuw seizoen

OVER DE TONG Zelfs op een dinsdag­avond is het hier afgeladen vol: dit is waarom Bistro Twee33 een succesfor­mu­le is

Bistro Twee33 rolt in Dordrecht en omgeving lekker over de tong: na een recente vermelding in de Gault&Millau gids én een prima notering in het culinaire magazine Lekker500 is het hoog tijd om ons onder te laten dompelen in Franse sferen bij dit etablissement aan de Dordtse Wijnstraat. Op nummer 233.