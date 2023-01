Zijn vingerafdrukken zaten op de resten van brandbom bij aanslag, maar Omar weet van niks: ‘Vies spelletje’

Fotograaf Cees legt werk van hulporgani­sa­tie in Oekraïne vast: ‘Gestoord, die oorlog’

Leden van de stichting Christian Refugee Relief (CRR) uit Nieuw-Lekkerland bezoeken deze week verschillende hulpprojecten in Oekraïne waarbij de stichting betrokken is. Fotograaf Cees van der Wal uit Kinderdijk volgt hen met een filmende collega op de voet. ,,We willen aan de achterban laten zien dat hun steun echt nog nodig blijft, want het is schrijnend hoeveel mensen hier afhankelijk zijn van noodhulp.’’

20 januari