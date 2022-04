Zien scholen minder studenten nu het onderwijs weer fysiek is? ‘We schrappen de online lessen maar niet’

Getuigenoproep Politie zoekt getuigen van mishande­ling beveili­gers tijdens feest in Bleskens­graaf

Het evenement Paradise City, wat van zaterdag 12 maart op zondag 13 maart in Bleskensgraaf plaatsvond, verliep niet geheel zonder problemen. Tijdens de uitloop van de feesttent zijn er meerdere beveiligers mishandeld. De politie is nog op zoek naar getuigen van die mishandeling. Iets gezien? Meld de politie via telefoonnummer 0900-8844.

