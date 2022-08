Ziekenhuislocatie Zwijndrecht doordeweeks tóch ‘s nachts open

Het overnachten op de ziekenhuislocatie Zwijndrecht verdwijnt toch niet helemaal. Dat meldt het Albert Schweitzer ziekenhuis. Patiënten kunnen na een operatie ook in de toekomst één of meer doordeweekse nachten worden opgenomen op de ‘shortstay’.

Eerder bleek uit onderzoek, dat het ziekenhuis liet uitvoeren, dat het goedkoper zou zijn om de vestiging in Zwijndrecht ‘s nachts te sluiten. Patiënten zouden er alleen nog overdag terechtkunnen voor spreekuren, onderzoeken en operaties zonder overnachting. Wie langer opgenomen moet worden, moest naar Dordrecht: de plek voor acute en complexe zorg.

Door corona kwamen de plannen om van de Zwijndrechtse vestiging een dagcentrum te maken in een stroomversnelling. Operaties kwamen stil te liggen en verpleegafdelingen werden overgeheveld naar de hoofdlocatie in Dordrecht. De bedoeling was dat Zwijndrecht een volledig dagcentrum zou worden, zonder opnames voor de nacht.

Maar die doordeweekse nachtelijke sluiting komt er bij nader inzien toch niet, aldus het ziekenhuis. ,,Zo ver zetten we het niet door”, aldus Annemiek Rutters, lid van de Raad van Bestuur. ,,De nadruk zal blijven liggen op planbare, niet-complexe ingrepen, maar voor sommige operaties is een korte opname nodig. De shortstay-afdeling, die er ook nu is, blijft daarom.’’

Dit betekent wel dat de geplande kostenbesparing van 1,3 miljoen euro lager zal uitvallen. In het weekend blijft de locatie wel dicht. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, aldus het ziekenhuis. Tegelijkertijd gaat de productiviteit omhoog, wat weer zou zorgen voor meer inkomsten.

Meer operaties

Na de zomer wordt het dagcentrum verder uitgebouwd. Rutters: ,,We gaan uiteindelijk grotere aantallen patiënten opereren in Zwijndrecht dan nu, denk bijvoorbeeld ook aan handpolschirurgie, maagverkleiningen, liesbreuken en staaroperaties.’’

Quote Gratis parkeren, goed geholpen, snel weer naar huis en dat alles in de complete en veilige setting van een ziekenhuis Annemiek Rutters, lid van de Raad van Bestuur

Zwijndrecht wordt dus dé plek voor planbare ingrepen in de regio. ,,Dit is op de schaal van Zwijndrecht uitstekend te organiseren, met de service en snelheid die zelfstandige behandelcentra ook bieden. Gratis parkeren, goed geholpen, snel weer naar huis en dat alles in de complete en veilige setting van een ziekenhuis.’’ Dit betekent dus wel dat Dordtenaren vaker naar Zwijndrecht moeten voor een dagbehandeling.

De striktere taakverdeling tussen de twee grootste locaties Dordwijk en Zwijndrecht is onder meer ingegeven door het personeelstekort in de zorg. Ook speelt veiligheid een rol. ,,Op sommige verpleegafdelingen in Zwijndrecht lagen tamelijk zieke mensen opgenomen met aandoeningen van hart en organen, die plotseling achteruit konden gaan. Die kun je beter in Dordrecht hebben, waar meer back-up is van bijvoorbeeld de intensive care. Bij patiënten die een planbare ingreep ondergaan hebben en verder goed gezond zijn, speelt dat niet of veel minder omdat ze minder ziek en minder kwetsbaar zijn.’’

Meerwaarde

Het ziekenhuis in Zwijndrecht heeft zes operatiekamers die gedurende een groot deel van de coronatijd in gebruik zijn gebleven. ,,De meerwaarde van een locatie waar de nadruk ligt op planbare zorg is al bewezen”, vertelt Rutters. ,,Toen veel zorg in het land stilviel, konden honderden operaties in dagbehandeling in Zwijndrecht gewoon doorgaan. Dat sterke punt gaan we nu verder uitwerken.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.