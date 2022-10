Zie ginds komt de stoomboot! Wanneer en waar komt Sinterklaas aan in jouw woonplaats?

Zie ginds komt de stoomboot! Nog even en Sinterklaas zet weer voet op Hollandse bodem. Ook de Drechtsteden laat hij uiteraard niet aan zich voorbij gaan. In onderstaand overzicht hebben we alle intochten op een rij gezet.

Alblasserdam

Sinterklaas slaat op zaterdag 12 november niet twee, maar zelfs drie vliegen in één klap: die dag is namelijk de intocht voor Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk gepland. Om 14.00 uur vertrekt de boot vanuit Kinderdijk. Ongeveer een half uur later komen de Sint en zijn gevolg aan bij het Amfitheater in Alblasserdam. Om 14.45 start de rijtoer over de Dam en vervolgens gaat de tour lopend verder door het Makado winkelcentrum. De intocht eindigt om 16.00 uur.

Dordrecht

De intocht van Sinterklaas in Dordrecht is op zaterdag 12 november en is dit jaar anders te volgen dan andere jaren. De Sint zet voet aan wal bij het Maartensgat, maar kinderen kunnen niet naar de goedheiligman zwaaien vanaf de kade vanwege werkzaamheden. Er komen grote schermen in de Grote Kerkstuin.

In aanloop naar de intocht is elke zaterdag een filmpje te zien op de website van Stichting Intocht Sint Nicolaas, als een soort Sinterklaasjournaal.

Hardinxveld-Giessendam

Sint komt op 19 november aan in Hardinxveld-Giessendam. Om precies te zijn: om 10.15 uur meert hij aan in Boven-Hardinxveld, bij de aanlegsteiger van Riveer. Een paar uur later doet hij ook Beneden-Hardinxveld aan, met de trein welteverstaan! Sint en pieten komen om 13.45 uur aan op station Beneden-Hardinxveld. Daarna wandelt het gezelschap via de Peulenstraat naar de Giessenhof.

Hendrik-Ido-Ambacht

In Hendrik-Ido-Ambacht komt Sinterklaas een week na de landelijke intocht op bezoek, dus op zaterdag 19 november. Op welke manier de Sint wordt onthaald is nog niet bekend, de organisatie bekijkt nog hoe de intocht er dit jaar uit gaat zien.

Molenaarsgraaf & Brandwijk

Sinterklaas komt op zaterdag 19 november aan in Brandwijk, op het plein van het verenigingsgebouw van ‘De overstap’ aan de Kerkweg. Speeltuinvereniging De Schommel hoopt de Sint om 16.00 uur te kunnen verwelkomen. Ook rondom de intocht worden activiteiten georganiseerd. Zo kunnen jongere kinderen in het verenigingsgebouw ’s ochtends al spelletjes spelen. ’s Middags is daar voor de iets oudere kinderen een film te zien en ’s avonds is er voor bovenbouwkinderen een Sinterklaas en pietenbingo.

Papendrecht

Sinterklaas komt zaterdag 12 november aan in Papendrecht. Het programma start om 11.00 uur in de jachthaven van het dorp. Rond twaalf uur komt de Sint aan met de pakjesboot. Hij zal ongeveer een uur aanwezig zijn in de jachthaven, waar ook verschillende optredens worden georganiseerd. Daarna gaan Sinterklaas en zijn gevolg op bezoek bij verschillende winkelcentra. Het volledige programma is binnenkort te vinden op de website van Sint Papendrecht.

Sliedrecht

Vanwege corona kon de afgelopen twee jaar geen intocht worden gehouden in de Sliedrechtse haven, maar dit jaar komt Sinterklaas toch weer aan op de voor Sliedrechters vertrouwde plek. De intocht is op zaterdag 12 november. ’s Morgens om 09.15 uur komt de Sint aan in de haven. Na ontvangst door de burgemeester wandelt het gezelschap via de havenstraat naar het raadhuis waar kinderen Sinterklaas kunnen ontmoeten.

Zwijndrecht

Op zaterdag 12 november 2022 arriveert Sint- Nicolaas samen met zijn pieten wederom in Zwijndrecht. Hoe de Sint aankomt is nog een verrassing. Zodra hier meer over bekend is, komt dit op de website van stichting intocht Sint-Nicolaas te staan.

