Zet maar in je agenda! Dit is de datum voor de vijfde editie van de Dordtse Rommelroute

Amy (31) begon met een tattooset van AliExpress, nu opent ze haar shop in de Dordtse binnenstad

Ze begon ooit met het tatoeëren van varkenshuiden, met een machineset van AliExpress. Nu, jaren later, komt de wens van Amy Boekhoudt (31) om een eigen tattoo- en piercingshop in de Dordtse binnenstad te hebben, uit. Zaterdag opent ze haar zaak - het Gouden Schaap - in de Wijnstraat, in het voormalige pand van kapperszaak Miss Men.