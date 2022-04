‘Zeg, moet jij geen columns schrijven of zo?’

Mijn vaste plekje op de bank verlaat ze alleen maar als ik met de snoeptrommel rammel (zij sprint dan náár de keuken en ik vervolgens van dááruit naar de bank) en als we een autoritje gaan maken dan wordt madam, die best zelf wel een stukkie kan springen, graag voorzichtig op de achterbank getild. ‘Ja, ik zit… leg m’n dekentje nog even goed, dan kunnen we. Mag er trouwens eerst nog even een raampje open?’ Kortom, ik dacht dat ik een hond had, maar het is andersom: mijn hond heeft een mens.