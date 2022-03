Ze kruipen met die nu zo ‘onbetrouwbare’ BVD liever niet meer onder de lakens

Rustige dag voor stembu­reaus: ‘Vooral 50-plus­sers vandaag’

Een deel van de stembureaus is vandaag al open voor vervroegd stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Dordrecht kan maandag en dinsdag op acht plekken worden gestemd, waaronder in een keet in het Van Baerleplantsoen. ,,Lekker rustig hier.’’

14 maart