Ze hebben er een jaar op moeten wachten, maar deze vluchtelingen konden eindelijk weer pizza eten!

Herinnerin­gen ophalen bij reünie discotheek The Warehouse: ‘Die periode was de mooiste uit mijn leven’

Tiener rond de eeuwwisseling in Zwijndrecht? Dan mocht je iedere vrijdag en zaterdag niet ontbreken in discotheek The Warehouse (of: The Blue Lagoon). Dáár was het elke weekend stappen geblazen met je leeftijdgenoten. Daar werd het eerste biertje achterovergeslagen, kwam het tot een stiekem kusje op de dansvloer, ontloken liefdes en werden herinneringen voor het leven gemaakt. Aan de vooravond van een reünie van de discotheek van weleer, volgende week in het Spektakel, blikken we terug met vier vaste klanten uit die tijd.