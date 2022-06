Zangeres Ruth Jacott komt naar de jaarlijkse Bolderbraderie

EVEN VRAGEN AAN Verkeers­beurs speciaal voor senioren. ‘Hard nodig, want het aantal verkeers­slacht­of­fers blijft toenemen’

55-plussers uit de Drechtsteden en de Alblasserwaard zijn op 10 juni van harte welkom bij de eerste verkeersbeurs voor senioren in Sliedrecht. De timing voor dit regionale initiatief is verklaarbaar. Arwin de Hoog (50), al 14 jaar werkzaam in de regio als verkeersdeskundige, vertelt waarom.

2 juni