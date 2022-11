Yasja (5) gaat voor de eerste keer met de Sint op de foto en burgemeester neemt selfie

Woonde moordenaar van Dordtse Remsley in de buurt van plaats delict? Dader ‘verdween in het niets’

De moordenaar van de 36-jarige Remsley Eisden uit Dordrecht is mogelijk een huis of flatgebouw ingevlucht in de directe omgeving. Dat meldde de politie dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

9 november