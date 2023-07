Wrakstukken van neergestorte bommenwerper volgend jaar te zien in Alblasserdam

Vliegtuig dat in Alblasser­dam neerstort­te mogelijk toch opgegraven: ‘Dit oude ijzer vertelt een verhaal’

De wrakstukken van een Hawker Typhoon jachtvliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog neerstortte in Alblasserdam krijgen mogelijk een bijzondere bestemming. Ze kunnen een groep Canadezen helpen een luchtwaardige replica te maken van het toestel. Enig probleem: een deel ligt al bijna tachtig jaar in de Alblasserdamse bodem. De kans is groot dat het binnen afzienbare tijd alsnog wordt opgegraven.