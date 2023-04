Wouter Kolff wijst bezwaren tegen drie cafésluitingen van de hand: ‘Potentieel levensbedreigende situatie’

Cafébaas Baris van Bagatelle III wint zaak na zaak van burgemees­ter: ‘Ik vecht door tot ik niet meer kan’

Menig horecaondernemer zou de strijd hebben gestaakt na drie gedwongen sluitingen in korte tijd. Dat geldt niet voor eigenaar Baris Gündüz van café Bagatelle III in de Dordtse wijk Crabbehof. Hij wint zaak na zaak van burgemeester Wouter Kolff. ,,Als hij me weg wil hebben, moet de gemeente me maar uitkopen.’’