Wouter Kolff is de nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad: ‘Zuiniger worden op woord crisis’

70-plus­sers trekken het liefst naar Sliedrecht

Sliedrecht blijkt in Zuid-Holland de populairste bestemming voor 70-plussers om naartoe te verhuizen. Liefst 11,5 procent van de nieuw ingeschreven personen in deze gemeente was vorig jaar ouder dan 70. Zo blijkt uit data-onderzoek van vergelijkingssite Slimster.