Wordt Deborah de beste opgieter van het land? ‘Als iedereen maar een kippenvelmomentje beleeft’

Hoe staat jouw club ervoor? In bijna alle voetbalcom­pe­ti­ties is het nog spannend

Het voetbalseizoen 2022-2023 loopt op zijn eind, de meeste teams moeten nog drie wedstrijden spelen, en dus is het de tijd van de beslissingen. Welke club degradeert, moet de nacompetitie in of wordt kampioen? Dit complete overzicht schept helderheid voor wat betreft de regioclubs.