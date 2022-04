Woon je in de Aelbert Cuypstraat, of aan een singel of plein met die naam? Dan mag je zondag gratis hiernaartoe

Woning in Alblasser­dam opnieuw toneel van geweld; voordeur van woning met enorme knal opgeblazen

Bij een woning aan de Groen van Prinstererstraat in Alblasserdam is voor de tweede keer in enkele maanden geweld gebruikt. Dit keer werd de deur van het huis opgeblazen. Begin dit jaar was er al een steekpartij vanwege een ruzie in de relationele sfeer.

24 april